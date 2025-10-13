Gattuso | Israele? Qualcuno contesterà ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci In attacco…

Calcionews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gattuso: «Israele? Qualcuno contesterà ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci. In attacco.». Le dichiarazioni del ct L’obiettivo dell’Italia è chiaro: conquistare i playoff e continuare a inseguire la qualificazione al Mondiale. Nel Gruppo I, la Norvegia capolista appare ormai fuori portata; nonostante una partita in più, gli scandinavi vantano un vantaggio di 6 punti sugli Azzurri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

gattuso israele qualcuno contester224 ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci in attacco8230

© Calcionews24.com - Gattuso: «Israele? Qualcuno contesterà ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci. In attacco…»

In questa notizia si parla di: gattuso - israele

Israele-Italia, Gattuso ricorda Milan-Liverpool: “Le partite non finiscono mai. Qualcuno ci ha voluto bene”

Garvina: “Riteniamo che Italia-Israele si debba giocare e la giocheremo. Ho avuto un incubo e ho chiamato Gattuso”

Milan-Como in Australia, Gattuso: “Positivo per il sistema. Israele? Dobbiamo giocare”

Gattuso: «Israele? Qualcuno contesterà ma dovremo far venire voglia a tutti di tifarci. In attacco…» - Le dichiarazioni del ct L’obiettivo dell’Italia è chiaro: conquistare i playoff e continuare a ins ... Come scrive calcionews24.com

gattuso israele contester224 dovremoItalia-Israele, Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno, come stare a casa". VIDEO - 45 a Udine, match introdotto dal CT Gattuso anche con uno sguardo fuori dal campo: "Siamo felici della tregua, sappiamo che qualcuno contesterà ma avremo anche 1 ... Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Israele Contester224 Dovremo