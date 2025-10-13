Claudio Savelli su Libero esalta il ruolo di Gennaro Gattuso Ct della Nazionale e mette in evidenza il lavoro più grande che secondo lui sta facendo, quello di educare la Nazionale. “L’opera più importante che Gennaro Gattuso sta compiendo sulla panchina dell’Italia non si vede in campo, ma si percepisce nell’aria che si respira a Covercia no e dintorni ovvero, lungo tutto lo Stivale. È l’”Educazione Gattu siana”, un corso intensivo per in segnare a una nazione intera a pensarsi per ciò che è oggi: una squadra da playoff”. Non partiamo più da favoriti come un tempo e dobbiamo saperlo “In vista degli spareggi, infatti, bisogna avere l’umiltà di capire che il nostro livello è quello di Ucraina, Albania, Romania, Ser bia, Austria, Svizzera, Croazia, Po lonia, Scozia,Ungheria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso ha capito che la malattia della Nazionale, a tutti i livelli, era la presunzione (Libero)