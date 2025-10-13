Gattuso | Battiamo Israele poi semmai penseremo ai playoff

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct dell'Italia ha parlato alla vigilia della gara con Israele: "Quando sono arrivato avevo solo un dubbio, il fatto di riuscire a sopportare due attaccanti. Devo dire che non sono contento solo per i gol che stanno facendo, ma per il lavoro che stanno facendo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Gattuso: "Ora battiamo Israele per preparare al meglio i playoff. Pio? La capoccia non la perde..."

