Gascoigne | Pensai Sta bene respira ma non era così Morì tra le mie braccia

Paul Gascoigne riconduce la sua dipendenza dall’alcol ad un trauma vissuto da bambino. L’ex stella del calcio britannico ha affrontato l’argomento al programma “Good Morning Britain” in onda su Itv, raccontando di quando – all’età di dieci anni – vide morire il fratello minore di un suo amico dopo un grave incidente. Un episodio del quale aveva anche parlato in un documentario, come sottolinea il Telegraph. Il racconto di Gascoigne. «Non voleva andare al circolo maschile, e io dissi che mi sarei preso cura di lui», ha ricordato Gascoigne riferendosi Steven Spraggon, tragicamente scomparso dopo essere stato investito da un venditore ambulante di gelati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gascoigne: «Pensai “Sta bene, respira”, ma non era così. Morì tra le mie braccia»

