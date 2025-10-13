Gascoigne | Feci due gol dopo 9 brandy all' intervallo E quel bambino morto tra le mie braccia
A 58 anni, l’ex fuoriclasse inglese rivive in tv le ferite di una vita segnata dall’alcol, dai traumi giovanili e da un padre che, per salvarlo, fu costretto a farlo internare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Tutti credono di conoscere Paul Gascoigne, ma nessuno sa chi sia Gazza. La verità? Sono solo un ubriacone triste. A volte non mi conosco neanche io. C'era un tempo in cui bere mi faceva sentire felice, libero. Oggi no. Oggi bevo solo per non sentire niente.
Paul Gascoigne: «Ho bevuto nove brandy all'intervallo di Coppa, poi segnato due gol. La telefonata con Giovanni Paolo II» - L'ex giocatore della Lazio si racconta in un libro: «Ho fatto tante follie, ma ora cerco di vedere la vita in modo diverso» ... Riporta corriere.it
Gascoigne e l'incredibile aneddoto sul Papa: "Wojtyla mi voleva al telefono, Zoff fermò l'allenamento" - L'ex campione inglese si racconta, tra ferite ancora aperte e ricordi esilaranti: nel 1996 decise la Coppa di Lega scozzese dopo aver bevuto "più di un goccio di brandy": i dettagli ... Scrive msn.com