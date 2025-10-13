Gascoigne | Feci due gol dopo 9 brandy all' intervallo E quel bambino morto tra le mie braccia

Gazzetta.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 58 anni, l’ex fuoriclasse inglese rivive in tv le ferite di una vita segnata dall’alcol, dai traumi giovanili e da un padre che, per salvarlo, fu costretto a farlo internare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

gascoigne feci due gol dopo 9 brandy all intervallo e quel bambino morto tra le mie braccia

© Gazzetta.it - Gascoigne: "Feci due gol dopo 9 brandy all'intervallo. E quel bambino morto tra le mie braccia..."

In questa notizia si parla di: gascoigne - feci

gascoigne feci due golPaul Gascoigne: «Ho bevuto nove brandy all'intervallo di Coppa, poi segnato due gol. La telefonata con Giovanni Paolo II» - L'ex giocatore della Lazio si racconta in un libro: «Ho fatto tante follie, ma ora cerco di vedere la vita in modo diverso» ... Riporta corriere.it

gascoigne feci due golGascoigne e l'incredibile aneddoto sul Papa: "Wojtyla mi voleva al telefono, Zoff fermò l'allenamento" - L'ex campione inglese si racconta, tra ferite ancora aperte e ricordi esilaranti: nel 1996 decise la Coppa di Lega scozzese dopo aver bevuto "più di un goccio di brandy": i dettagli ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gascoigne Feci Due Gol