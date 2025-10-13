Garza nell' addome di una paziente a Bari assolti 10 medici e 2 infermieri

13 ott 2025

La paziente, dopo aver partorito, sviluppò una infiammazione dovuta alla presenza della garza (un 'gossypibona') e fu ricoverata per 12 giorni durante i quali le venne asportata parte dell'intestino. Sono stati tutti assolti, così come chiesto dalla stessa Procura di Bari, i dieci medici e i due. 🔗 Leggi su Baritoday.it

