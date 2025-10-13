Garlsco l'avvocato di Sempio Lovati indagato per diffamazione nomina un difensore | È Amareggiato

L'avvocato Fabrizio Gallo è da questa mattina il difensore di Massimo Lovati, che a sua volta assiste Andre Sempio nelle indagini sul delitto di Garlasco. La decisione dopo le dichiarazioni a Corona e la querela per diffamazione da parte dello studio legale Giarda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

