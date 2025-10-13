Garlasco si indaga anche sui conti degli ex carabinieri

Si indaga anche su sospetti versamenti di denaro su conti di ex carabinieri nel filone bresciano del caso Garlasco, ossia l'inchiesta che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari per aver preso tra i 20 e i 30mila euro, questa è l'ipotesi, per scagionare Andrea Sempio con la richiesta di archiviazione del 2017. Indagine che, tra l'altro, si interseca.

Garlasco, il giallo dello scontrino: perché la Procura indaga sul rapporto tra la madre di Sempio e l’ex pompiere

Garlasco, quando Andrea Sempio parlava degli investigatori con il padre: “Chi indaga sta dalla nostra parte”

“Chi indaga sta dalla nostra parte”. Garlasco, spunta la telefonata tra Andrea Sempio e il padre

