Garlasco Massimo Lovati dopo il polverone | Andrò in Albania per rifarmi i denti

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il legale di Sempio torna in tv per chiarire la posizione in merito alle dichiarazioni dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

garlasco massimo lovati dopo il polverone andr242 in albania per rifarmi i denti

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Massimo Lovati dopo il polverone: "Andrò in Albania per rifarmi i denti"

In questa notizia si parla di: garlasco - massimo

Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"

Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio

Delitto di Garlasco, Massimo Lovati e il problema del rito abbreviato nel 2007: "Stasi è innocente"

garlasco massimo lovati dopoGarlasco, l'avvertimento di Massimo Lovati ad Andrea Sempio: "Se mi revoca fa un errore madornale" - Faccia a faccia tra Massimo Lovati, Andrea Sempio e Angela Taccia dopo l'intervista a Corona su Garlasco: cosa hanno detto ... virgilio.it scrive

garlasco massimo lovati dopoGarlasco, indagato Massimo Lovati: interrogatorio a Milano, ha scelto l'avvocato Fabrizio Gallo per difendersi - L’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è indagato a Milano per diffamazione aggravata dopo una denuncia dei fratelli Giarda. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Massimo Lovati Dopo