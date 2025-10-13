Garlasco | Lovati chiede ai pm di essere interrogato per l' accusa di diffamazione
AGI - Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha chiesto di essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano in cui è accusato di diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, a cui si affidò Alberto Stasi. Il confronto col pm Fabio De Pasquale, che lo indaga per diffamazione, avverrà nei prossimi giorni. Il legale, protagonista di numerose dichiarazioni che hanno creato polemiche, ha nominato a sua difesa l'avvocato romano Fabrizio Gallo col quale si è incontrato oggi a Milano. Gallo è chiamato a difenderlo sia per la presunta diffamazione ai danni dei Giarda sia per gli esposti arrivati al consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia per profili disciplinari per quanto da lui detto parlando con Fabrizio Corona nel programma 'Falsissimo'. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: garlasco - lovati
Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"
Garlasco, bufera su Lovati dopo l’intervista choc a Fabrizio Corona e le insinuazioni su Napoleone. La Procura di Pavia: “Parole prive di fondamento”
Caso Garlasco, Sempio valuta ‘addio’ all’avvocato Lovati: qualche giorno per decidere
#Garlasco, in diretta l'avvocato Lovati dopo l'incontro con Andrea Sempio "Gli consiglio di lasciarmi l'incarico" #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, parla Lovati: "Corona? Un trappolone, ma con Sempio possiamo vincere" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
Caso Garlasco: indagato per diffamazione, Lovati si farà interrogare da pm Milano - Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha chiesto di essere interrogato dal pubblico ministero di Milano Fabio De ... Scrive lanuovasardegna.it
Garlasco in TV: la (nuova) verità di Lovati e la richiesta choc del legale di Venditti - L’avvocato di Sempio racconterà quanto successo con Corona, mentre Daniele Aiello chiede che l’inchiesta sia spostata a Brescia: le ultime a Lo Stato delle Cose ... Come scrive libero.it