Garlasco | Lovati chiede ai pm di essere interrogato per l' accusa di diffamazione

13 ott 2025

AGI - Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, ha chiesto di essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano in cui è accusato di diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, a cui si affidò Alberto Stasi. Il confronto col pm Fabio De Pasquale, che lo indaga per diffamazione, avverrà nei prossimi giorni. Il legale, protagonista di numerose dichiarazioni che hanno creato polemiche, ha nominato a sua difesa l'avvocato romano Fabrizio Gallo col quale si è incontrato oggi a Milano. Gallo è chiamato a difenderlo sia per la presunta diffamazione ai danni dei Giarda sia per gli esposti arrivati al consiglio dell'ordine degli avvocati di Pavia per profili disciplinari per quanto da lui detto parlando con Fabrizio Corona nel programma 'Falsissimo'. 🔗 Leggi su Agi.it

