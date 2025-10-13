Garlasco le cifre del gioco che non tornano La Guardia di Finanza | Spesi 47mila euro

L'indagine di Brescia su Garlasco continua ed esula da quella che è l'indagine specifica sull'omicidio di Chiara Poggi. La Guardia di Finanza sta analizzando con cura tutti i movimenti bancari dei soggetti legati alla procura di Pavia del passato e sono emerse alcune spese tracciate considerate meritevoli di attenzione da parte degli inquirenti, perché incompatibili con gli stipendi e il tenore di vita. In particolare, come riferisce il Corriere della Sera, il maresciallo Antonio Scopetta, nel 2020, avrebbe speso al gioco 47mila euro, anno record, ma in quelli precedenti risultano comunque spese per 3035mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

