Garlasco l’avvocato Lovati | Offendere i miei clienti è una strategia Sempio sbaglierebbe a scaricarmi

Garlasco (Pavia) – “Offendere i miei clienti è una mia strategia difensiva" e "Se avessi fatto i conti con il mio tariffario i Sempio dovevano darmi 130mila euro". Parole di Massimo Lovati uno degli avvocati di Andrea Sempio, coinvolto nella vicenda di Garlasco a "Dentro la notizia" - condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 e al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni a Fabrizio Corona. "Per ora sono ancora il suo avvocato, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Aspettiamo. Io rimango fino a quando mi lasciano rimanere. Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me ". Sugli insulti verso la famiglia Sempio ('sono ignoranti come delle capre', ndr) Lovati ha precisato: "Io mi riferivo alla loro frase quando hanno detto che erano in 'balia degli avvocati'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

