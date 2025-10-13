Garlasco l’avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm Il suo legale | Amareggiato

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha chiesto di essere interrogato dal pm di Milano Fabio De Pasquale titolare del fascicolo per diffamazione aggravata, nato da una denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco. Lovati è accusato di aver reso dichiarazioni “diffamatorie e calunniose” nei confronti dello studio legale Giarda lo scorso 13 marzo 2025 definendo la riapertura del caso “f rutto di una macchinazione della difesa Giarda ” o ancora “frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna” a Sempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

garlasco l8217avvocato lovati chiede di essere sentito dal pm il suo legale amareggiato

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, l’avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm. Il suo legale: “Amareggiato”

In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato

Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”

Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio

“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio

garlasco l8217avvocato lovati chiedeGarlasco, l’avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm. Il suo legale: “Amareggiato” - Al via oggi il 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia organizzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e dagli Ordini degli ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

garlasco l8217avvocato lovati chiedeDelitto di Garlasco, Lovati: “I Sempio ignoranti come capre”/ Andrea: “Sto riflettendo sull’avvocato” - Il delitto di Garlasco ieri a Quarto Grado con le parole di Lovati, Andrea Sempio, Angela Taccia e non solo: le principali dichiarazioni ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco L8217avvocato Lovati Chiede