Garlasco l’avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm Il suo legale | Amareggiato

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha chiesto di essere interrogato dal pm di Milano Fabio De Pasquale titolare del fascicolo per diffamazione aggravata, nato da una denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco. Lovati è accusato di aver reso dichiarazioni “diffamatorie e calunniose” nei confronti dello studio legale Giarda lo scorso 13 marzo 2025 definendo la riapertura del caso “f rutto di una macchinazione della difesa Giarda ” o ancora “frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna” a Sempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

