Garlasco indagato Massimo Lovati | interrogatorio a Milano ha scelto l' avvocato Fabrizio Gallo per difendersi

Massimo Lovati, indagato per diffamazione nel caso Garlasco, ha chiesto di essere interrogato e nomina come difensore l'avvocato Fabrizio Gallo.

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

