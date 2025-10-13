Garlasco ex maresciallo Spoto contro operato pm Venditti | In 1 2 giorni voleva intercettazioni di Sempio per archiviare fatte pressioni

Contro Venditti anche un ex membro del nucleo informativo, Giampiero Ezzis, che ha spiegato agli inquirenti: “Funzionava che se eri nelle sue grazie venivi esaltato. Altrimenti eri affossato” Si infittisce il quadro dell’inchiesta bresciana sul cosiddetto “sistema Pavia”, che indaga su un pre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, ex maresciallo Spoto contro operato pm Venditti: “In 1/2 giorni voleva intercettazioni di Sempio per archiviare, fatte pressioni”

In questa notizia si parla di: garlasco - maresciallo

Delitto di Garlasco, Paolo Larceri ex legale del maresciallo Marchetto critico sull'autopsia "ballerina"

Delitto di Garlasco, l'ex maresciallo Marchetto: "Io, figura scomoda nell'inchiesta"

Garlasco, il filone Venditti. I sospetti sul maresciallo Silvio Sapone: “Quelle intercettazioni non le ho ascoltate io”

? Garlasco, il maresciallo Spoto: “Venditti voleva subito le intercettazioni per archiviare Sempio” http://dlvr.it/TNcRDF #Garlasco #Giustizia #Corruzione #Intercettazioni #Procura - X Vai su X

ULTIM'ORA ITALIA - "Mi ha chiamato il maresciallo". Garlasco, la telefonata sospetta rivela una 'circostanza molto insolita': cosa è emerso in queste ore Vai su Facebook

Garlasco, parla l’ex maresciallo Giuseppe Spoto: “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio” - “Non ho mai preso soldi dalla famiglia Sempio: non avrei mai venduto il mio onore e la mia divisa per nulla al mondo”. Si legge su blitzquotidiano.it

Garlasco, l'ex maresciallo Spoto rompe il silenzio: la sua versione sui soldi dei Sempio e le intercettazioni - Caso Garlasco, in un'intervista esclusiva l'ex maresciallo Spoto ha fornito la sua versione sui soldi dei Sempio e le intercettazioni: cos'ha detto ... Scrive virgilio.it