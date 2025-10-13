Garlasco e l’indagine su Sempio | l’avvocato Lovati nella bufera nomina un difensore

Garlasco (Pavia), 13 ottobre 2025— “Il collega Lovati, mio cliente, è amareggiato dal fatto che si crede che lo stesso abbia fatto un attacco alla persona del Prof. Giarda: non era sua intenzione ma solamente quella di criticare la sua linea difensiva ”. Caso Garlasco, l’avvocato Lovati indagato per diffamazione: querelato dallo studio Giarda. “Mi difenderò da solo” Lo spiega l'avvocato Fabrizio Gallo, che stamani è stato nominato come difensore di fiducia del legale Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco. Sempio che sta valutando, però, di revocare il suo mandato, alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Garlasco e l’indagine su Sempio: l’avvocato Lovati nella bufera nomina un difensore

In questa notizia si parla di: garlasco - indagine

Garlasco e l'indagine su Andrea Sempio, dal malore allo scontrino: che cosa non torna nell'interrogatorio del 2008

Garlasco, il medico che eseguì l’autopsia sul corpo di Chiara Poggi: “Quando l’indagine sarà chiusa parleremo”

Garlasco, la madre di Sempio rompe il silenzio: «Siamo stufi di bugie». E sull’indagine: «Danno per certo che è un assassino ma non è stato lui»

Garlasco, l’avvocato del procuratore Venditti: “Indagine Sempio vada a Brescia, intervenga Nordio” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/garlasco_aiello_venditti_indagine_sempio_brescia-424908748/?ref=twhl… - X Vai su X

Le dichiarazioni sono contenute nei verbali dei genitori del 38enne, indagato per l'omicidio Garlasco, rese dopo le perquisizioni nell'indagine Brescia sul presunto insabbiamento dell'inchiesta del 2017 - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, i genitori di Sempio interrogati per sette ore. Indagato l’ex pm di Pavia Venditti: “Corrotto per scagionarlo” - Carabinieri e Guardia di Finanza hanno perquisito le abitazioni di nove persone, tra cui quella dei genitori e degli zii di Andrea ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti: “20/30mila euro per archiviare Sempio”. Il pizzino e le “omesse verifiche bancarie” - Lo si leggerebbe in un biglietto sequestrato lo scorso 14 maggio in casa dei genitori di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine della ... Riporta ilfattoquotidiano.it