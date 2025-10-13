Garlasco e l’impronta di scarpa n 42 | Può accusare Andrea Sempio

Un’impronta può cambiare la storia del delitto di Garlasco. E accusare Andrea Sempio. Al posto di Alberto Stasi. Si tratta dell’impronta di scarpa a pallini macchiata dal sangue della vittima. La misura è 42 e Sempio porta il 44. Si tratta di uno degli elementi di prova che hanno portato la procura di Pavia guidata da Fabio Napoleoni a ipotizzare l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Perché c’è una perizia in mano ai pubblici ministeri. È stato usata per riaprire le indagini. E oggi la Frau fuori commercio con suola prodotta nelle Marche potrebbe essere stata calzata dal piede di Sempio. Intanto si indaga anche sugli uomini di Mario Venditti e il gioco. 🔗 Leggi su Open.online