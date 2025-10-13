Garlasco colpo di scena nelle intercettazioni | Spunta anche lui

– L’indagine per corruzione che coinvolge l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, si impone all’attenzione pubblica, superando per rilievo mediatico lo stesso delitto di Garlasco del 2007. La nuova inchiesta, condotta dalle procure di Brescia e Pavia con il supporto dei carabinieri del Reparto Operativo di Milano, si concentra su una presunta corruzione in atti giudiziari che avrebbe coinvolto il magistrato. Al centro, la gestione dell’archiviazione della posizione di Andrea Sempio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, colpo di scena nelle intercettazioni: “Spunta anche lui”

