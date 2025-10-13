Garlasco Alberto Stasi in semilibertà | cosa ha deciso davvero la Cassazione

Alberto Stasi torna a far parlare di sé. A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco che sconvolse l’Italia, il nome dell’ex studente condannato per l’omicidio di Chiara Poggi riemerge al centro del dibattito pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di concedergli la semilibertà, respingendo il ricorso della Procura generale di Milano e chiudendo così un nuovo capitolo di una vicenda giudiziaria lunga e controversa. La decisione arriva dopo un iter complesso, segnato anche dalle polemiche per un’intervista rilasciata da Stasi alla trasmissione Le Iene durante un permesso premio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, Alberto Stasi in semilibertà: cosa ha deciso davvero la Cassazione

