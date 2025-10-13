Gare sportive scolastiche nazionali | brilla la stella di uno studente palermitano

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una stella palermitana brilla alle finali nazionali delle gare scolastiche che si sono svolte al Palasport di Isola d’Asti. Michele Buttitta, 15 anni, studente della II B meccanica dell'istituto tecnico industriale Vittorio Emanuele III ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

