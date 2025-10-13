Gardone Riviera incendio in un condominio | grave il custode
Gardone Riviera (Brescia), 13 ottobre 2025 – Terrore nella notte a Gardone Riviera, dove attorno alle quattro del mattino di oggi si è scatenato un incendio all’interno di un condominio signorile. Il bilancio è di un intossicato grave e dieci persone portate temporaneamente fuori casa. Hanno potuto rientrare solo dopo che il rogo è stato spento. Il ferito è il custode dell’immobile che si trova in via Cornella. Le fiamme paiono essersi sprigionate dal suo alloggio, che si trova al piano terra. L’unico locale che è attualmente inagibile è la sua camera, che è stata transennata. Proprio lì dovrebbero essere divampato il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
