Gangi dedica una via a Biagio Conte | Ha lasciato un ricordo indelebile anche qui

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada dedicata a Biagio Conte sulle Madonie. A intestare una via al missionario laico palermitano, morto nel gennaio 2023, è stato il Comune di Gangi, dedicandogli il tratto di strada, nei pressi della Sp 14, di fronte al Santuario dello Spirito Santo che collega all’area attrezzata di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

