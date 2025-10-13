Gangi dedica una via a Biagio Conte | Ha lasciato un ricordo indelebile anche qui
Una strada dedicata a Biagio Conte sulle Madonie. A intestare una via al missionario laico palermitano, morto nel gennaio 2023, è stato il Comune di Gangi, dedicandogli il tratto di strada, nei pressi della Sp 14, di fronte al Santuario dello Spirito Santo che collega all’area attrezzata di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
