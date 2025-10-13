Gambettola celebra l' 81esimo anniversario della Liberazione
Mercoledì 15 ottobre dall’occupazione nazifascista. La mattinata sarà dedicata al ricordo dei drammatici avvenimenti. Il fronte di guerra investì infatti pesantemente Gambettola, così come tutte le località poste a ridosso della Linea. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Monte Pomponi, si celebra l'81esimo anniversario - È in programma venerdì 26 settembre la cerimonia di commemorazione del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 ... Scrive lanazione.it
La provincia di Prato celebra l’81esimo anniversario della Liberazione. Primo evento il 4 settembre - Prato, 2 settembre 2025 – Un cartellone unico per tutta la provincia, costruito insieme da Comuni, associazioni e fondazioni, guiderà quest’anno le celebrazioni dell’81esimo anniversario della ... Secondo lanazione.it