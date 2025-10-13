Galeata celebra gli 81 anni dalla Liberazione con un trekking narrato

Per onorare e ricordare la Liberazione del Comune di Galeata, avvenuta proprio in questi giorni in un lontano Ottobre 1944, domenica 19 ottobre viene organizzato dal Comune e da Anpi un trekking in uno dei luoghi simbolo per la Resistenza nel Forlivese, ovvero la Collinaccia: podere che vide. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

