Gaetano Maranzano | Ho la pistola sempre con me perché Palermo è violenta Il padre Vincenzo ?Gnu Gnu? lo spaccio e l' omicidio di Paolo Taormina

«Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta». Lo avrebbe detto Gaetano Maranzano, 28enne che ha trascorso la prima notte in carcere dopo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Gaetano Maranzano: «Ho la pistola sempre con me perché Palermo è violenta». Il padre Vincenzo ?Gnu Gnu?, lo spaccio e l'omicidio di Paolo Taormina

In questa notizia si parla di: gaetano - maranzano

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)

Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"

Gaetano Maranzano, il killer reo confesso dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo, proprio ieri aveva pubblicato su TikTok un sottofondo musicale e parlato in cui si sente: «Tu mi arresti e per che cosa?». Una frase pronunciata nella fiction "Il capo dei capi" - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio all'Olivella, scatta il fermo per Gaetano Maranzano: il 28enne portato al Pagliarelli https://ift.tt/CUTb8zk - X Vai su X

Gaetano Maranzano: «Ho la pistola sempre con me perché Palermo è violenta». Il padre Vincenzo “Gnu Gnu”, lo spaccio e l'omicidio di Paolo Taormina - «Porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città violenta». Segnala msn.com

Gaetano Maranzano, il presunto killer di Paolo Taormina su TikTok mostra ciondoli con pistola e audio di Riina. Il post dopo l'omicidio: «Tu mi arresti?» - Collane a forma di pistola e audio di film dedicati a Totò Riina sul profilo di Gaetano Maranzano. Riporta ilgazzettino.it