Gaetano Maranzano ha sparato a Paolo poi ha puntato la pistola contro la sorella Caccia agli amici fuggiti in motorino

Non era solo Gaetano Maranzano, il giovane di 28 anni dello Zen che la notte tra sabato e domenica avrebbe sparato uccidendolo a Paolo Taormina nel locale della famiglia. Il gruppo di giovani. 🔗 Leggi su Leggo.it

Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)

Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»

Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"

“Dopo che ha sparato Maranzano ha puntato la pistola contro la sorella di Paolo” - “Dopo aver sparato a Paolo ha puntato la pistola a sua sorella”. Da blogsicilia.it

