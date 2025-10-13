Gaetano Maranzano chi è il giovane accusato dell' omicidio di Paolo Taormina a Palermo
Ha 28 anni Gaetano Maranzano, il giovane arrestato a Palermo per l'omicidio di Paolo Taormina, gestore del pub "O scrusciu". Si tratta del figlio di Vincenzo “Gnu Gnu” Maranzano, già condannato a dieci anni per tentato omicidio dei rivali Giuseppe e Antonio Colombo, nell’ambito di una faida tra famiglie dello Zen palermitano nata per il controllo della droga. Con il padre, in passato, erano stati coinvolti anche Letterio e Pietro Maranzano, condannati rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per una sparatoria risalente al 2021. Lo stesso Gaetano Maranzano ha collezionato alcuni precedenti per rissa e spaccio di droga e già passato era stato raggiunto da un avviso orale da parte del questore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: gaetano - maranzano
Paolo Taormina, il presunto killer del 21enne è Gaetano Maranzano: ha 28 anni, era a casa della fidanzata (con una pistola in tasca)
Paolo Taormina, il killer Gaetano Maranzano confessa: «Importunò la mia compagna. Me lo sono ritrovato davanti e ho perso la testa»
Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"
Fermato Gaetano Maranzano, 28 anni, accusato di aver ucciso Paolo Taormina, 21 anni. Dopo l’omicidio ha pubblicato un post su TikTok con un audio dedicato a Totò Riina. - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio all'Olivella, scatta il fermo per Gaetano Maranzano: il 28enne portato al Pagliarelli https://ift.tt/CUTb8zk - X Vai su X
Giovane ucciso a Palermo: notte in carcere per Maranzano. Oggi l'autopsia sul corpo di Paolo Taormina - Ha trascorso la sua prima notte nel carcere Pagliarelli a Palermo, Gaetano Maranzano, 28 anni, fermato ieri per l’omicidio del gestore del pub «O scruscio" ... Segnala msn.com
Gaetano Maranzano, il presunto killer di Paolo Taormina su TikTok mostra ciondoli con pistola e audio di Riina. Il post dopo l'omicidio: «Tu mi arresti?» - Collane a forma di pistola e audio di film dedicati a Totò Riina sul profilo di Gaetano Maranzano. Si legge su ilgazzettino.it