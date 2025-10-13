Ha 28 anni Gaetano Maranzano, il giovane arrestato a Palermo per l'omicidio di Paolo Taormina, gestore del pub "O scrusciu". Si tratta del figlio di Vincenzo “Gnu Gnu” Maranzano, già condannato a dieci anni per tentato omicidio dei rivali Giuseppe e Antonio Colombo, nell’ambito di una faida tra famiglie dello Zen palermitano nata per il controllo della droga. Con il padre, in passato, erano stati coinvolti anche Letterio e Pietro Maranzano, condannati rispettivamente a 12 e 10 anni di carcere per una sparatoria risalente al 2021. Lo stesso Gaetano Maranzano ha collezionato alcuni precedenti per rissa e spaccio di droga e già passato era stato raggiunto da un avviso orale da parte del questore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Gaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo