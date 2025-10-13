Futuro Leclerc c’è l’annuncio | Ferrari è finita

Charles Leclerc inizia a sentire il peso degli anni, specialmente di quelli passati a digiuno: è arrivata l’ora di dare una svolta alla sua carriera. Correre nella stessa squadra per tanti anni, senza mai vincere un titolo: la storia di Charles Leclerc sembra destinata a finire come quella di alcune grandi bandiere della Serie A che, forti di valori che nello sport moderno sembrano ormai scarseggiare, hanno passato la loro intera carriera in un team anche se questo ha portato meno vittorie di quante ne avrebbero potute ottenere altrove. Del resto, la storia di Leclerc in Formula 1 forse non sarebbe mai iniziata senza Ferrari, team che dall’academy fino al suo approdo come pilota titolare nella squadra ha sempre creduto in lui, sostenendolo da quando era un giovane rookie. 🔗 Leggi su Sportface.it

