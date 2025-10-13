Furto in casa di una donna nella zona di via Roma | Sono entrati arrampicandosi su un ponteggio
Si era appena svegliata con il suono di alcune notifiche e attorno a lei, in casa, sembrava che ogni cosa fosse al suo posto. Appena preso il cellulare, però, si è accorta tramite l’app della banca che qualcuno aveva provato a comprare delle sigarette in un distributore. Una 58enne ha denunciato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
