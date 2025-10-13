Furto in abitazione portati via duemila euro di ori

Ennesimo furto in abitazione per la provincia di Udine. A denunciare il fatto, nella mattinata di oggi 13 ottobre, è stata una residente di Corno di Rosazzo del 1990. Sottratto un bottino di monili in oro per un valore totale intorno ai duemila euro: i malviventi sono entrati forzando una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

