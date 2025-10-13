Furto e danni all' Happy Bar la struttura gestita dall' associazione Down at work

Latinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto vandalico contro l'Happy Bar di Formia, nella Villa comunale di via Vitruvio. Un gesto che ha indignato la comunità, perché la struttura è gestita dall'associazione Down at work, dove lavorano ragazzi con disabilità. Tutto è accaduto ieri mattina, domenica 12 ottobre, quando il presidente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furto - danni

Eboli, furto di rame al Palasele: danni per 15mila euro

Maxi furto di borse da Gucci. Duecentomila euro di refurtiva. E danni al negozio in pieno centro

Tentata rapina ai danni di un anziano e furto d'auto: un uomo in carcere, caccia ai complici

furto danni happy barBar Stazione, spaccata e 16esimo furto. L'amarezza della titolare: «Non hanno rubato nulla, ma ho trovato il locale in condizioni disastrose» - È un triste record quello del Bar Stazione di Polesella, che martedì, alle 22. ilgazzettino.it scrive

furto danni happy barBar assaltato dai ladri per la 16esima volta - Sedici tra furti e tentati furti, ma sempre con un bel po' di danni, magari pure superiori a quello che potrebbe essere stato il valore della refurtiva, in 17 anni. Da polesine24.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Danni Happy Bar