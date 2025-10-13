Furto di fiori da 5mila euro a Cancello ed Arnone poi la folle fuga terminata con un incendio | due arresti
Due tunisini arrestati a Cancello ed Arnone dopo un furto in azienda floreale: inseguimento, incidente e incendio prima del fermo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: furto - fiori
Nocera Inferiore, furto al chiosco di fiori: la denuncia del titolare
Furto nell’azienda di fiori, i ladri escono fuori strada e il furgone prende fuoco
#Caserta - Rubano in un azienda di fiori, inseguiti dal proprietario fanno incidente: tre feriti e due arrestati. #Cronaca #Furto #Incidente #Proprietario #Azienda #NanoTV - X Vai su X
FURTO DI VASI DI FIORI AL CIMITERO domenica hanno rubato alcuni vasi di fiori . Il responsabile, individuato, è stato denunciato per furto ai Carabinieri di Momo ! Vai su Facebook
Furto di fiori da 5mila euro a Cancello ed Arnone, poi la folle fuga terminata con un incendio: due arresti - Due tunisini arrestati a Cancello ed Arnone dopo un furto in azienda floreale: inseguimento, incidente e incendio prima del fermo dei Carabinieri. Lo riporta virgilio.it
Cancello ed Arnone, furto in azienda di fiori: arrestati due tunisini dopo inseguimento - Si è trasformato in un inseguimento tra le campagne di Cancello ed Arnone, nel Casertano, il tentato furto avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 12 ... Come scrive pupia.tv