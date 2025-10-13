Furto di fiori da 5mila euro a Cancello ed Arnone poi la folle fuga terminata con un incendio | due arresti

Notizie.virgilio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due tunisini arrestati a Cancello ed Arnone dopo un furto in azienda floreale: inseguimento, incidente e incendio prima del fermo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furto di fiori da 5mila euro a cancello ed arnone poi la folle fuga terminata con un incendio due arresti

© Notizie.virgilio.it - Furto di fiori da 5mila euro a Cancello ed Arnone, poi la folle fuga terminata con un incendio: due arresti

In questa notizia si parla di: furto - fiori

Nocera Inferiore, furto al chiosco di fiori: la denuncia del titolare

Furto nell’azienda di fiori, i ladri escono fuori strada e il furgone prende fuoco

furto fiori 5mila euroFurto di fiori da 5mila euro a Cancello ed Arnone, poi la folle fuga terminata con un incendio: due arresti - Due tunisini arrestati a Cancello ed Arnone dopo un furto in azienda floreale: inseguimento, incidente e incendio prima del fermo dei Carabinieri. Lo riporta virgilio.it

furto fiori 5mila euroCancello ed Arnone, furto in azienda di fiori: arrestati due tunisini dopo inseguimento - Si è trasformato in un inseguimento tra le campagne di Cancello ed Arnone, nel Casertano, il tentato furto avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 12 ... Come scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Furto Fiori 5mila Euro