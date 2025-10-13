Furti in campagna durante la raccolta delle olive | Malintenzionati agiscono anche in pieno giorno approfittando dei veicoli incustoditi
L'invito è a prestare la massima attenzione e a non lasciare borse, portafogli, documenti o oggetti di valore all’interno delle auto parcheggiate nelle aree rurali. A lanciare l'appello è il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, dopo gli ultimi furti segnalati in zona, con l’avvio delle operazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: furti - campagna
