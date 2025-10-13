Furgone usato come ' ariete' per rubare la cassaforte del Todis Il veicolo trovato vicino al campo rom

Il furto del furgone, poi la spaccata con il veicolo utilizzato come ‘ariete’ e la fuga con la cassaforte appena sradicata dalla sua sede. Una banda, all'opera stanotte in un supermercato Todis nella zona dell'Infernetto. Il veicolo è stato poi trovato vicino al campo rom di Castel Romano, del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

