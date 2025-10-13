Fuorigrotta tentato furto in farmacia | ladri in fuga all’arrivo dei carabinieri
Divelta la serranda e infranto il vetro d’ingresso in una farmacia nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli. Nessun bottino, indagini in corso per risalire agli autori. Momenti concitati nella notte a Fuorigrotta, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bagnoli e i militari del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Consalvo 66 . 🔗 Leggi su 2anews.it
