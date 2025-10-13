Fuorigrotta furto fallito nella farmacia a via Consalvo | ladri in fuga all'arrivo dei carabinieri

Tentano il colpo in una farmacia di via Consalvo a Napoli, ma i ladri sono messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuorigrotta - furto

Due mesi dopo, nuovo furto alla tabaccheria al Cercone - facebook.com Vai su Facebook

Beccati dopo un furto in farmacia, poi scoperti con un “magazzino” di cosmetici per oltre 10mila euro: denunciata una coppia - Firenze, 28 agosto 2025 – Un normale controllo della polizia municipale si è trasformato in un’operazione più ampia che ha portato alla scoperta di un vero e proprio deposito di merce rubata. Segnala lanazione.it

Genova, tenta furto in farmacia e spacca la vetrina con un blocco di cemento: arrestato sedicenne - Genova – Ha spaccato la vetrina di una farmacia di via Camozzini a Voltri con un grosso blocco di cemento e ha tentato di rubare all’interno del locale: per questo un ragazzo di 16 anni, con ... Riporta ilsecoloxix.it