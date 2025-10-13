Fulminacci pubblica il videoclip di Niente di particolare | un cortometraggio in bianco e nero tra ironia e malinconia

Il nuovo singolo di Fulminacci, “Niente di particolare”, arriva accompagnato da un videoclip che travalica le regole del formato tradizionale: più che un semplice video, un vero cortometraggio in bianco e nero, capace di intrecciare musica e cinema con misura, ironia e una sottile malinconia. La canzone – dal suono classico e dalla scrittura immediata – diventa colonna sonora di un racconto sospeso, mentre all’orizzonte si avvicina il Palazzacci Tour 2026, primo tour nei palasport dell’artista romano. Indice. Fulminacci – Niente di particolare: Un video-corto che omaggia il cinema. Teatro di luce: quando la canzone diventa colonna sonora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

