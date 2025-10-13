Fulminacci pubblica il videoclip di Niente di particolare | un cortometraggio in bianco e nero tra ironia e malinconia
Il nuovo singolo di Fulminacci, “Niente di particolare”, arriva accompagnato da un videoclip che travalica le regole del formato tradizionale: più che un semplice video, un vero cortometraggio in bianco e nero, capace di intrecciare musica e cinema con misura, ironia e una sottile malinconia. La canzone – dal suono classico e dalla scrittura immediata – diventa colonna sonora di un racconto sospeso, mentre all’orizzonte si avvicina il Palazzacci Tour 2026, primo tour nei palasport dell’artista romano. Indice. Fulminacci – Niente di particolare: Un video-corto che omaggia il cinema. Teatro di luce: quando la canzone diventa colonna sonora. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: fulminacci - pubblica
«A volte la vita si presenta senza effetti speciali. Con la stessa naturalezza di un pezzo di pane e un filo d’olio.» Fulminacci torna con Niente di particolare, una ballad che racconta la poesia delle cose semplici e l’amore vissuto senza sceneggiature. Un brano - facebook.com Vai su Facebook
Niente di particolare, testo e significato della canzone di Fulminacci che esce oggi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Niente di particolare, testo e significato della canzone di Fulminacci che esce oggi ... Da tg24.sky.it
Fulminacci lancia il nuovo singolo “Niente di particolare” - Dopo i singoli “CASOMAI” e “SOTTOCOSTO”, Fulminacci è pronto ad aggiungere il terzo tassello al mosaico: nuovo singolo “Niente di particolare” (https://wct. Riporta 361magazine.com