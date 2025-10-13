FT | ‘Usa aiutano Kiev a pianificare attacchi contro la Russia’
Il FT sostiene che gli Stati Uniti da mesi aiutano l'Ucraina a pianificare attacchi contro l'infrastruttura energetica russa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Macron offre a Kiev una armata fantasma «Gli Usa ci aiutano» Ma mollano il vertice
Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia" | Zelensky sente Trump: "Se fermi la guerra a Gaza puoi fermare anche Mosca"
La mano Usa dietro i raid di Kiev: così gli 007 aiutano l'Ucraina a colpire l'energia di Putin
Ft, Usa aiutano Kiev a colpire siti energia in Russia - L'Ucraina ha ricevuto informazioni di intelligence Usa per colpire le risorse energetiche russe, comprese le raffinerie di petrolio situate ben oltre la linea del fronte. Segnala msn.com
Ft, 'Pentagono rallenta spedizioni, rischi difesa aerea Kiev' - L'Ucraina lotta contro il rischio di trovarsi ad affrontare una carenza di equipaggiamento per la difesa aerea dopo che il Pentagono ha rivisto il suo programma di aiuti militari, che ha portato a un ... Da ansa.it