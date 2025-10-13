Frosinone pretendono centinaia di euro di sconto sulla cena e minacciano il proprietario | Vieni a bere con noi o ti distruggiamo il locale

Si è conclusa con l’esecuzione di due misure cautelari la serata da incubo capitata a un ristoratore di Broccostella (Frosinone) il 10 giugno scorso. Su richiesta del pm Alfredo Mattei e della Procura di Cassino, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno eseguito le sentenze del gip, che ha disposto rispettivamente la custodia in carcere e gli arresti domiciliari per i cugini Loris e Anthony Spada, appartenenti alla nota famiglia Spada, operante nel Frusinate. Per entrambi l’accusa è quella di estorsione. La pretesa a fine serata: «Mi devi fare lo sconto». I fatti oggetto dell’inchiesta risalgono alla sera del 10 giugno 2025, quando, a fronte di una prenotazione per 15, si sono presentate 26 persone, tutte appartenenti alla famiglia di etnia rom già nota alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Open.online