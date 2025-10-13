Frosinone padre e figlio nei guai | trovate armi modificate soldi falsi e un giubbotto con la scritta Polizia

Padre e figlio denunciati a Frosinone per ricettazione e alterazione di armi: scoperti durante un controllo della Polizia di Stato.

