Frontalieri dal Mef una pioggia di milioni per i ristorni | il territorio comasco al primo posto
Regione Lombardia trasferisce 14.173.000 euro a Province e Comunità montane come ristorno fiscale delle imposte pagate dai lavoratori frontalieri in Svizzera. Le risorse 2023, attribuite sulla base di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, interessano i territori di Como, Lecco. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: frontalieri - pioggia
Frontalieri, in Lombardia ristorni per 14 milioni di euro - Sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Regione Lombardia trasferisce a Province e Comunità Montane 14. Scrive ansa.it