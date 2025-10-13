Frontalieri dal Mef una pioggia di milioni per i ristorni | il territorio comasco al primo posto

13 ott 2025

Regione Lombardia trasferisce 14.173.000 euro a Province e Comunità montane come ristorno fiscale delle imposte pagate dai lavoratori frontalieri in Svizzera. Le risorse 2023, attribuite sulla base di un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, interessano i territori di Como, Lecco. 🔗 Leggi su Quicomo.it

