Frontalieri 14 milioni di ristorni dalla Regione | a Lecco mezzo milione

Leccotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 14 milioni di euro in arrivo sui territori di confine. Regione Lombardia trasferisce 14.173.000 euro a province e comunità montane come ristorno fiscale delle imposte pagate dai lavoratori frontalieri in Svizzera. Le risorse, attribuite sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frontalieri - milioni

Frontalieri, dal Mef una pioggia di milioni per i ristorni: il territorio comasco al primo posto

frontalieri 14 milioni ristorniFrontalieri, in Lombardia ristorni per 14 milioni di euro - Sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Regione Lombardia trasferisce a Province e Comunità Montane 14. Scrive ansa.it

frontalieri 14 milioni ristorniRegione Lombardia: 14,1 milioni di euro a Province e Comunità Montane per il ristorno fiscale dei frontalieri - Regione Lombardia trasferisce, sulla base del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a Province e Comunità Montane, 14. Riporta primalavaltellina.it

Cerca Video su questo argomento: Frontalieri 14 Milioni Ristorni