Frontalieri 14 milioni di ristorni dalla Regione | a Lecco mezzo milione

Oltre 14 milioni di euro in arrivo sui territori di confine. Regione Lombardia trasferisce 14.173.000 euro a province e comunità montane come ristorno fiscale delle imposte pagate dai lavoratori frontalieri in Svizzera. Le risorse, attribuite sulla base di un decreto del Ministero dell'Economia e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: frontalieri - milioni

Frontalieri, dal Mef una pioggia di milioni per i ristorni: il territorio comasco al primo posto

? Immigrazione e affitti in Svizzera: quale legame? Negli ultimi 25 anni la popolazione svizzera è cresciuta di quasi 2 milioni di persone, soprattutto grazie all’immigrazione. Ma che impatto ha avuto tutto questo sul mercato immobiliare? Un nuovo studio anal - facebook.com Vai su Facebook

Frontalieri, in Lombardia ristorni per 14 milioni di euro - Sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Regione Lombardia trasferisce a Province e Comunità Montane 14. Scrive ansa.it

Regione Lombardia: 14,1 milioni di euro a Province e Comunità Montane per il ristorno fiscale dei frontalieri - Regione Lombardia trasferisce, sulla base del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), a Province e Comunità Montane, 14. Riporta primalavaltellina.it