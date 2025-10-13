Frolla protagonista all' Unesco | il microbiscottificio osimano a Parigi nell' evento che celebra il Made in Italy in cucina
OSIMO – I biscotti di Frolla Microbiscottificio saranno tra i protagonisti all’Unesco della “Work inclusion: Talents and skills in italian cuisine”, l’evento che si svolgerà martedì 21 ottobre all’Unesco Restaurant 7th floor, 7t place de Fontenoy a Parigi. La serata, promossa dal Ministero per le. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
