Frasi d’odio contro Liliana Segre gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi

(Adnkronos) – La scrittrice Cecilia Parodi è stata condannata per le frasi antisemite rivolte a Liliana Segre. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Luca Milani l'ha condannata a un anno e sei mesi, oltre al pagamento delle spese legali, per "propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa" . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: frasi - odio

Vergognose frasi d’odio sui social contro Wanda Ferro, la solidarietà di FdI al sottosegretario

Vicenza, eurodeputata Donazzan (FdI) denunciata per crimini d'odio contro palestinesi per sue frasi: "Bambini morti a Gaza figli terroristi"

“Ebreo di m… è finita l’era di fare le vittime”: le frasi d’odio contro Daniele Nahum non sono diffamazione: il pm chiede l’archiviazione

Valanga d’odio online dopo le parole su Norma Cossetto della consigliera Francesca Ghio: “Le mie frasi travisate, non giustifico nessuna violenza”. E annuncia azioni legali - X Vai su X

Questa mattina, al termine della messa per la festa dell’oratorio, siamo stati tutti invitati a bruciare frasi di odio e di guerra, ricevendo in cambio parole di pace. Don Gabriele ci ha ricordato come possiamo iniziare noi stessi a portare la pace nel nostro piccolo, s - facebook.com Vai su Facebook

Frasi d’odio contro Liliana Segre, gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi - (Adnkronos) – La scrittrice Cecilia Parodi è stata condannata per le frasi antisemite rivolte a Liliana Segre. Come scrive msn.com

“Odio razziale e diffamazione contro Liliana Segre”: condannata la scrittrice Cecilia Parodi - Il gup del Tribunale di Milano ha condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 1 anno e 6 mesi (con pena sospesa) la scrittrice e attivista Cecilia ... Si legge su fanpage.it