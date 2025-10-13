L'attrice ha ammesso di aver dovuto affrontare il timore di rovinare il film diretto da Guillermo del Toro, in arrivo a novembre su Netflix. Tra i protagonisti del film Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, c'è anche Mia Goth e l'attrice, in una nuova intervista, ha condiviso i suoi timori prima di arrivare sul set. Sul red carpet della première del lungometraggio i membri del cast hanno infatti condiviso qualche dettaglio della loro esperienza, sottolineando inoltre l'importanza della storia raccontata. Le paure dell'attrice Mia Goth, che in Frankenstein (di cui potete leggere la nostra recensione) interpreta Elizabeth Lavenza, ha ammesso: "Non sono mai stata così spaventata nell'avvicinarmi alle riprese di un film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frankenstein, Mia Goth: "Non sono mai statata così spaventata prima di girare un film"