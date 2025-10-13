Frane a Brolo sei milioni di euro per il consolidamento della frazione di Iannello

È stato finanziato l’intervento di consolidamento della frazione di Iannello inferiore a Brolo, nel Messinese. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani raggiunge un altro importante traguardo nella difesa del suolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: frane - brolo

Hidden and secret. The Brolo of Roncade Castle keeps the secrets of the land. - Nascosto e segreto Il Brolo del Castello di Roncade tramanda segreti del territorio. Campaign financed according to EU Reg. No. 2021/2115 Ministry of Agriculture, Food S Vai su Facebook

Frana di Boccassuolo, quasi 4 milioni per i primi interventi - Dopo oltre sei mesi via libera alle urgenze relative all'ampio smottamento nel comune di Palagano, che ha reso necessarie diverse evacuazioni e l'isolamento di una borgata ... rainews.it scrive

Frane, stanziati 3,8 milioni per interventi ad Ayas e Donnas - La Giunta regionale ha approvato i progetti esecutivi di due interventi di mitigazione del rischio di caduta massi ad Ayas e Donnas per uno stanziamento complessivo pari a 3,8 milioni di euro. Scrive ansa.it