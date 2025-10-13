Francia Sarkozy in carcere dal 21 ottobre | cinque anni per i fondi libici del 2007

L’ex presidente francese  Nicolas Sarkozy  inizierà il  21 ottobre  a scontare la sua pena detentiva di  cinque anni di carcere  nella prigione della Santé, nel quartiere di Montparnasse, a Parigi. La notizia è stata diffusa da  RTL, che cita fonti giudiziarie. La condanna riguarda il caso dei presunti  finanziamenti libici  alla campagna presidenziale del 2007, quella che portò Sarkozy all’Eliseo. L’ex capo di Stato è stato riconosciuto  colpevole di associazione a delinquere, per aver tentato — insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori — di ottenere fondi dal regime del defunto Muammar Gheddafi. 🔗 Leggi su Open.online

