Francia Sarkozy in carcere dal 21 ottobre | cinque anni per i fondi libici del 2007
L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy inizierà il 21 ottobre a scontare la sua pena detentiva di cinque anni di carcere nella prigione della Santé, nel quartiere di Montparnasse, a Parigi. La notizia è stata diffusa da RTL, che cita fonti giudiziarie. La condanna riguarda il caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007, quella che portò Sarkozy all’Eliseo. L’ex capo di Stato è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere, per aver tentato — insieme ad alcuni suoi stretti collaboratori — di ottenere fondi dal regime del defunto Muammar Gheddafi. 🔗 Leggi su Open.online
