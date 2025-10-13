Francia nominato il governo Lecornu | chi sono i 34 ministri

"Questo governo esecutivo ha una missione: dare una legge di Bilancio alla Francia entro la fine dell'anno". Con queste parole Sébastien Lecornu, neo premier francese, ha annunciato la nomina del nuovo governo, costituito da 34 ministri. "Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo. 🔗 Leggi su Today.it

