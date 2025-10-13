Francia nasce il governo Lecornu 2 Ma nella fragile tregua di Macron Parigi balla sull’orlo della sfiducia
Ha preso forma il governo Lecornu 2 in Francia: ieri ha riconfermato alcuni ministri e ne ha nominati di nuovi. Con l’alto rischio che l’esecutivo francese abbia di nuovo le ore contate, Macron dall’Egitto accusa i suoi rivali. L’esecutivo Lecornu bis. Il premier francese, rinominato dal presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, dopo che una settimana fa aveva presentato le dimissioni, ci riprova. Ha definito la nuova squadra come «un governo di scopo», ovvero con l’obiettivo «di varare la manovra finanziaria entro la fine dell’anno». A detta di Lecornu si tratterebbe di «un governo di volti nuovi che escono dalla società civile, con personalità di esperienza e giovani parlamentari». 🔗 Leggi su Panorama.it
