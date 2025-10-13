Milano, 13 ott. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron, giunto quest'oggi a Sharm el-Sheikh per i negoziati di pace tra il governo israeliano e Hamas, ha dichiarato che "le forze politiche che hanno deciso di censurare François Bayrou e destabilizzare Sébastien Lecornu sono le uniche responsabili di questo disordine". "Il messaggio che la Francia deve trasmettere è di stabilità e forza", ha affermato ai giornalisti il presidente Macron, secondo quanto riferisce Le Figaro. "Il dovere di tutti è lavorare per questo, non scommettere sull'instabilità. Sono qui nel mio ruolo di garante delle istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Francia, Macron: "Chi censura governo è responsabile del disordine"